Sporting quer Giannetti

Em Alvalade já se prepara a próxima época e, de acordo com o “Record”, um dos nomes em cima da mesa para reforçar o eixo da defesa é Lautaro Giannetti, internacional por três vezes pela seleção olímpica da Argentina. Aos 26 anos, o jogador prepara-se para chegar ao futebol europeu e afirmar-se como titular num clube com a dimensão do Sporting.

Giannetti foi formado nas escolas do Vélez, sendo atualmente o capitão de equipa. De acordo com o diário desportivo, muito possivelmente só não atingiu ainda um patamar superior devido a uma grave lesão no joelho esquerdo em 2018, durante um treino. A paragem durou quase um ano. Atualmente, é titular indiscutível na formação sul-americana, com 23 jogos disputados na presente temporada.

O Vélez tenciona vender um jogador na próxima janela de transferências para equilibrar as contas, e o camisola 17 é um dos vendáveis. Com contrato válido até junho de 2022, Lautaro Giannetti tem uma cláusula de seis milhões de euros.

No mercado de inverno terão chegado a Buenos Aires ofertas do Médio Oriente, da Turquia, do Brasil e dos Estados Unidos, com valores entre os dois e os três milhões de euros, todas recusadas pelo clube por serem consideradas baixas.

A título de curiosidade, recorde-se que o atual técnico do Vélez é Gabriel Heinze que, enquanto jogador, representou o clube de Alvalade. Na equipa argentina há ainda outro nome há muito associado ao Sporting: Lucas Robertone.