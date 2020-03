Coronavírus: Jogadores do Benfica têm plano para ficar um mês em casa

Os jogadores do Benfica estão preparados para ter de ficar em casa pelo menos um mês. De acordo com o jornal “A Bola”, foi ontem entregue um plano de trabalhos a cada um dos jogadores do plantel principal do Benfica, para fazer face ao plano de contingência divulgado pela Liga Portuguesa. A ação vem na sequência das medidas de combate ao coronavírus e que levaram à suspensão por tempo indeterminado das competições profissionais.

Bruno Lage ainda orientou o treino de ontem de manhã no Estádio da Luz mas, ao final da manhã, com a confirmação do cancelamento de toda a atividade, quer sejam jogos ou treinos, a equipa do Benfica recolheu aos balneários e cada um dos jogadores seguiu para casa.

Os atletas do Benfica foram aconselhados a passar as próximas semanas nas respetivas casas, de onde devem sair apenas em casos de extrema necessidade. Nenhum deles está autorizado a deslocar-se para outras regiões do país ou para o estrangeiro. A equipa técnica elaborou planos individuais de trabalho para serem cumpridos em casa. Quase todos os jogadores têm pequenos ginásios nas suas residências, alguns têm mesmo pequenos relvados que permitem realizar exercícios físicos para manter a forma.

Os jogadores continuarão a ser monitorizados à distância através da pulseira eletrónica que mede diversos parâmetros, entre eles a qualidade do sono. Se quiserem, os jogadores poderão receber todas as refeições ao domicílio, elaboradas por um nutricionista.

Mesmo os jogadores que se encontram lesionados e em recuperação estão dispensados de ir ao Seixal. Os responsáveis clínicos do clube irão deslocar-se à residência de Zlobin, André Almeida, Jardel, Seferovic ou Gabriel.