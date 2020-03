Como fica o campeonato? Benfica tem dois pareceres jurídicos diferentes na mão, diz o "Record"

O Benfica tem mantido o contacto com vários advogados, tanto ligados ao clube como externos, para analisar pareceres jurídicos. O jornal “Record” assegura que os encarnados andam à procura de todas as implicações possíveis da suspensão das competições.

Segundo apurou jornal desportivo, a opinião dos juristas tem variado e as águias já receberam dois tipos de parecer, caso a suspensão das competições seja efetiva. Considerando a hipótese de não se jogar mais esta temporada, com a classificação do campeonato a ficar exatamente como está, a maioria dos entendidos entende que não deve haver campeão nacional, independentemente de quem lidera a prova no momento (o FC Porto).

Há outras opiniões, no entanto. Alguns advogados consideram, face ao sucedido, que o mais sensato é o campeonato ser ganho pela equipa que acabou a primeira volta no topo. Nesse caso, seriam as Águias, que, como se sabe, terminaram as primeiras 17 jornadas com mais sete pontos do que os dragões. A não ser possível determinar o vencedor do título a duas voltas, esta seria a solução que mais se aproximaria dos regulamentos, porque no final da primeira volta as equipas já tinham jogado todas entre si.