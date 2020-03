Fabianski diz que há pressão para que joguem até ao fim da época: “A nossa saúde não parece importante”

Com a pandemia de covid-19, grande parte das competições internas e externas na Europa estão suspensas até abril. Perante este cenário, as entidades organizadoras tentam chegar a acordo com a UEFA para encontrar uma forma de realizar as partidas que ficaram por disputar.

Lukasz Fabianski, guarda-redes do West Ham, critica a insistência em ir para a frente com os jogos. “Tenho a impressão de que a nossa saúde não parece importante. Acho que vão existir pressões para jogarmos até ao final da época, tudo por motivos financeiros,” explicou Fabianski ao Canal + Sport, citado pelo jornal “A Bola”.

No caso de Inglaterra, há ainda por disputar nove jornadas. Até nova decisão em contrário, a Premier League encontra-se suspensa até 3 de abril.