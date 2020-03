Matic vai continuar em Old Trafford

Há uns meses, a vida era diferente. Andávamos na rua sem medo, os estádios estavam cheios de gente cuja maior preocupação era esférica e tinha de entrar na baliza. Nessa altura, Nemanja Matic era um jogador com um passado brilhante mas cuja influência no seu clube, o Manchester United, parecia estar a decair sem travões que a salvassem.

Entretanto, antes ainda da anormalidade que vivemos, o sérvio que espalhou magia na Luz parece ter conseguido recuperar algum prestígio e convenceu mesmo o treinador Solskjaer a dar-lhe mais umas quantas oportunidades.

O resultado foi o exercício, por parte do clube, da extensão por um ano do contrato do médio. Apesar da subida de forma do ex-Benfica, em muito terão também contribuído os afastamentos de Paul Pogba, lesionado ou não, e de Scott McTominay.

O internacional sérvio, de 31 anos, parecia ter a porta de saída aberta no fim da presente temporada. O jornal inglês “Daily Mail” refere a importância de Matic no regresso à esperança de estar na Liga dos Campeões da próxima época.

Recorde-se que Matic chegou a Old Trafford em 2017, proveniente do Chelsea, e custou 35 milhões de libras aos Red Devils. Até agora, soma 109 jogos e quatro golos.