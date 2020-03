Petição pública quer terminar o campeonato como está

O jornal “A Bola” noticia hoje a criação de uma petição pública que tem como remetentes o primeiro-ministro e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e que pretende que o campeonato seja terminado com a atual classificação.

“Importa aqui referir que seja qual for o clube de futebol que está em primeiro lugar, o importante é fazer prevalecer a posição referente á ultima jornada do campeonato e que foi realizada ainda no seu normal funcionamento”, lê-se na petição, que defende, desta forma, que o FC Porto seja campeão nacional da época 2019/2020.

Até ao momento, assinaram o documento 467 pessoas.