Pinto da Costa: “Para agradar aos papagaios de Lisboa, proponho que o campeão seja decidido nos jogos entre o primeiro e segundo”

No dia em que a UEFA se reúne com as ligas europeias, federações e representantes de jogadores para decidir o que fazer com o Euro2020 (o mais provável é ser adiado) e com os campeonatos suspensos (a questão mais complicada de gerir), Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, não perdeu a oportunidade de dar uma bicada ao rival Benfica.

“Para agradar aos papagaios e cartilheiros de Lisboa, o que proponho é que o campeão seja decidido através dos jogos entre o primeiro e segundo classificados”, disse o líder portista ao jornal "O Jogo". Com uma ressalva. “Com a condição de o título ser atribuído à equipa que tenha perdido esses dois jogos”.

No seu estilo de sempre, o sarcástico Pinto da Costa fez referência, obviamente, ao duplo triunfo portista diante do Benfica na presente época: 2-0, no estádio da Luz, e 3-2, no estádio do Dragão.

Recorde-se que a Liga se encontra suspensa por tempo indeterminado face ao surto de coronavírus. Neste momento, o FC Porto é líder, com 60 pontos, seguindo-se Benfica, com 59, e Braga, com 46.