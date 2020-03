Cc: Benfica. WBA quer manter Krovinovic, mas só se subir de divisão

O West Bromwich Albion quer avançar para a compra do passe de Filip Krovinovic, mas isso apenas acontecerá se a equipa conseguir a passagem do Championship à Premier League. Numa fase de paragem total, de acordo com “A Bola”, o clube inglês ainda está longe de saber quais as condições para selar a transferência no verão, considerando, por esse motivo, prematuro qualquer avanço para já.

Krovinovic está emprestado sem cláusula de compra ao clube inglês. O jogador começou a afirmar-se no onze do WBA a partir de 25 de janeiro, com uma exibição de grande nível frente ao West Ham, em Londres.



A partir desse momento, o médio de 24 anos passou a ser a arma do treinador Slaven Bilic contra o mau momento que a equipa vinha a atravessar no Championship, depois de sete jogos sem vencer (três derrotas e quatro empates), o que significou a perda da liderança para o Leeds United.

A paragem das competições devido ao coronavírus interrompeu o melhor momento de forma do médio croata em Inglaterra.

Atualmente, o WBA é segundo classificado com 70 pontos, menos um do que o Leeds e mais seis do que o Fulham, que ocupa o terceiro lugar.