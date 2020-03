Covid-19. Jorge Mendes junta 20 amigos em ação solidária

No meio da pandemia, com o número de doentes a aumentar diariamente, fala-se da possibilidade de colapso dos hospitais. O empresário português mais conhecido do mundo do futebol, Jorge Mendes, prepara-se para dar o seu contributo para evitar o que seria uma catástrofe. Segundo o jornal “Record”, Mendes vai juntar 20 caras conhecidas do desporto, que contribuirão com verbas para a compra de material médico que será distribuído por vários estabelecimentos hospitalares.

Segundo o jornal desportivo, a encomenda de ventiladores e outro material essencial deverá ser concluída nas próximas horas. Jorge Mendes e seus 20 companheiros, cujo nome deverá ser revelado em tempo oportuno, só verão os bens operacionais a meio do próximo mês, altura em que chegarão ao nosso país.

Já no passado sábado o agente desportivo tinha oferecido 1.000 câmaras expansoras e 200 mil batas ao Hospital de São João, no Porto. De acordo com o “Record”, Jorge Mendes já teria também encomendado, “a solo”, três ventiladores para serem distribuídos por dois hospitais do Norte do país.