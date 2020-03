Enquanto não há futebol, Mourinho prepara mexidas no Tottenham

Enquanto a bola não rola na relva, treinadores, agentes, jogadores e mesmo jornalistas, têm de se entreter com alguma coisa. Uma das atividades mais produtivas é preparar o futuro. Aparentemente, é isso que Mourinho tem andado a fazer, prevendo saídas e planeando entradas no plantel do Tottenham.

Um dos nomes falados para reforçar os Spurs é Luka Jovic. O jovem com passagem pela formação do Benfica e que faz atualmente parte do plantel do Real Madrid deverá ser oferecido a Tottenham e Chelsea, de acordo com a Sky News. Em causa estará o facto de o jogador sérvio ter irritado os responsáveis do Real ao quebrar o auto-isolamento para regressar ao país natal.

Também Willian, do Chelsea, poderá mudar-se sem sair de Londres. O médio tem uma relação próxima de José Mourinho, o que poderá facilitar a mudança. Dejan Lovren é outra hipótese para os Spurs, neste caso, para a defesa. O jogador do Liverpool é pretendido por Mourinho, mas o português enfrenta alguma concorrência, neste caso.

Quem pode ser uma bela prenda para os adeptos, sem sequer precisar de entrar no clube, é o capitão Harry Kane. O jogador inglês é pretendido por outros clubes, como a Juventus e os dois de Manchester, mas a direção do clube londrino está segura de que vai conseguir convencer o capitão a ficar.