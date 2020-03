Rio Ferdinand: “Coutinho seria fantástico para o Manchester United, se não tivessem contratado Fernandes”

Rio Ferdinand, antiga referência do Manchester United, considera que a contratação de Coutinho teria sido uma excelente operação para o clube de Old Trafford, mas apenas se Bruno Fernandes não tivesse chegado.

“Embora Coutinho não tenha estado incrível no Bayern, acho que é um grande jogador, com muito talento e que precisa de ser salvo. Voltar à Premier League, para o clube certo, seria ideal para ele. Anteriormente diria o Manchester United, mas com a chegada de Bruno Fernandes já não posso dizer isso,” afirmou Rio Ferdinand.

A título de conselho, Ferdinand aconselhou o Tottenham de Mourinho como um bom clube para o brasileiro recuperar o brilho perdido. “Se ele melhorava nos Spurs? Sim, não tenho dúvidas. É um jogador de que José Mourinho gosta. Se eles têm capacidade financeira? Isso já não sei,” opinou Ferdinand.