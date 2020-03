Zidane quer Jiménez no Real Madrid

De acordo com o diário desportivo espanhol “Don Balon”, Zinedine Zidane vê em Raúl Jiménez a companhia perfeita para Karim Benzema, acreditando que os dois formarão uma dupla temível na frente de ataque do Real Madrid.

Depois de alguma frustração na contratação de Luka Jovic, com o jogador cuja formação passou pelo Benfica a realizar apenas 15 jogos pela equipa de Madrid, o clube estará à procura de soluções para a próxima época,

Se o desejo do treinador francês se concretizar, será o regresso de Jiménez a Espanha e a Madrid em concreto, uma vez que representou o Atlético Madrid entre 2014 e 2015, com um sucesso relativo. O mexicano marcou apenas um golo em 21 jogos realizados.

A viver um tempo completamente diferente, no Wolves de Nuno Espírito Santo, Jiménez leva 44 jogos completados. O internacional mexicano marcou, esta época, até agora, um total de 22 golos e fez 10 assistências, no balanço de todas as competições.