Pedro Martins contactado pelo Lokomotiv de Moscovo

Segundo o jornal “A Bola”, o Lokomotiv Moscovo, clube que conta com os portugueses João Mário e Éder no seu plantel, contactou Pedro Martins com vista a uma ida do técnico do Olympiacos para a Rússia. O Lokomotiv é segundo classificado da liga russa e estará prestes a ver sair o atual treinador, Yuri Semin.

Pedro Martins, de 49 anos, tem contrato com o clube do Pireu até 30 de junho e mantém a esperança de devolver ao Olympiacos o título que lhe escapa desde 2016/2017. A equipa de Martins terminou a fase regular de 26 jogos sem derrotas e com sete pontos de avanço sobre o atual campeão PAOK, treinado por Abel Ferreira.

A equipa de Pedro Martins mantém-se em prova na Taça da Grécia e na Liga Europa, competição na qual está a meio dos oitavos de final, depois de ter empatado em casa 1-1 com o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo.