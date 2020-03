Robin Koch, alvo do Benfica: “Quero dar o próximo passo”

Robin Koch tem 23 anos e joga no Friburgo. Pretendido pelo Benfica, o jovem defesa central admitiu que gostaria de trocar o clube atual por outro com mais ambições. Isto apesar das consequências desconhecidas da Covid-19 no próximo mercado de transferências.

“Ninguém sabe o que acontecerá. Na situação atual é difícil fazer planos. Mas é claro que quero dar o próximo passo,” admitiu, numa entrevista ao alemão “Bild”, citada pelo jornal “A Bola”. O jogador confessa que houve “contactos de grandes clubes” mas lembra que tem contrato com o Friburgo até 2021.

Segundo “A Bola”, o Benfica manifestou a disponibilidade de pagar os 2,5 milhões de euros por temporada pedidos pelo jogador. O Friburgo terá pedido 17 milhões de euros pelo atleta e os encarnados terão adiado a decisão para o verão.

De dentro da Alemanha também terá chegado uma proposta, do RB Leipzig, em janeiro. O clube da Red Bull ofereceu 15 milhões de euros, com outros 5 milhões por objetivos. A oferta foi rejeitada pelo Friburgo.