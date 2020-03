Benfica quer Leonardo Fernández, uma espécie de Taarabt esquerdino

Leonardo Fernández tem 21 anos e joga no Toluca, por empréstimo do Tigres. Dizem que tem um pé esquerdo digno de admiração. Segundo o jornal “A Bola”, é o número oito que o Benfica quer para a próxima época.

As águias já terão conhecimento das condições impostas pelo Tigres para contratar o internacional uruguaio: 14 milhões de euros para que o jogador chegue à Luz em definitivo.

O inevitável Jorge Mendes está a intermediar o negócio. De acordo com o jornal desportivo, a negociação só não adquiriu ainda contornos mais sérios devido à Covid-19. O encerramento de fronteiras terá impedido o agente do futebolista de vir à Europa reunir com os dirigentes do Benfica.

Leonardo Fernández pode cumprir as funções ultimamente atribuídas a Taarabt. O uruguaio tem fama de marcar bastantes golos e pode ainda assumir a cobrança de livres. O jogador compensa alguma – aparente – fragilidade física (1,66 m de altura, 62 kg de peso) com a elevada capacidade técnica.