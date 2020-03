Liga portuguesa vai continuar parada (e à espera de indicações da UEFA e da FIFA)

Na tarde de quinta-feira, a Comissão Permanente de Calendários da Liga Portuguesa reuniu-se videoconferência, para um novo ponto de situação sobre a Covid-19. No encontro participaram também todos os clubes da primeira e da segunda liga.

Os clubes receberam a confirmação de que o calendário, bem como questões relacionadas com contratos e inscrição de jogadores, seguirão sempre de acordo com o definido pelas instâncias internacionais.

As entidades presentes foram informadas das reuniões de trabalho que estão a ser levadas a cabo pela FIFA, UEFA, EL, ECA e FIFPRO, para discutir as linhas orientadoras do futebol europeu no que resta da época desportiva.

No final, a CPC reiterou a recomendação de que todas as equipas mantenham os treinos suspensos, principalmente enquanto vigorar no país o estado de emergência.