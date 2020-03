“Descobri um novo homem. Taarabt disse-me que refletiu sobre os erros e que compreendeu que tinha de mudar”

Já lá vão os tempos em que Adel Taarabt era visto como problemático. Agora, o médio do Benfica está "maduro e tranquilo", garantiu o selecionador marroquino. "Tinha uma imagem completamente diferente dele. Conheci alguns episódios e discussões dele. Acompanho-o desde que foi para Inglaterra. E percebi que mudou para melhor", disse Vahid Halilhodzic ao jornal "A Bola" deste sábado.

De acordo com o selecionador, "todos adoram" o "novo" Taarabat, que "compreendeu o que é importante e quer recuperar o tempo perdido", contou.

A liderar a seleção de Marrocos desde 15 de agosto de 2019, Vahid Halilhodzic disse que viu alguns jogos do Benfica e quis estar pessoalmente com Taarabt para perceber em que patamar estava o jogador de 30 anos. "Todos sabemos que tem talento, mas também o vi envolvido em missões mais defensivas e desconhecia essas qualidades. No Benfica joga num posicionamento interessante", reconheceu.

"Os companheiros da seleção adoram-no. Também penso que o motivei e lhe dei mais responsabilidade quando lhe entreguei a braçadeira de capitão. Na seleção joga como 8 ou 10, um pouco mais avançado do que no Benfica", explicou.

A concluir, o selecionador garantiu que Taarabt ainda "está a tempo" de fazer mais: "Tem muitos anos pela frente. Espero que ainda melhore".