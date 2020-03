Capitão do Aston Villa apela a que todos fiquem em casa - e depois bate com o carro em outros dois carros

As autoridades britânicas deram início a uma investigação depois de imagens do médio do Aston Villa, Jack Grealish, terem aparecido na Internet, após um incidente com um Range Rover que terá ido contra vários carros estacionados. A polícia de West Midlands diz ter sido chamada ao local, no domingo, para verificar que os dois automóveis tinham sido abalroados. A polícia diz que o condutor deixou os detalhes com um transeunte antes de deixar o local pelo próprio pé.

Segundo notícia do jornal “The Guardian”, as imagens começaram a aparecer online no próprio dia, mostrando um Range Rover branco danificado. Surgiu também uma imagem que aparentemente mostra o capitão do Aston Villa de chinelos e vestindo um casaco azul.

Menos de 24 horas antes do incidente, o médio tinha publico um vídeo pedindo às pessoas que ficassem em casa durante o período de quarentena decretado pelo governo. No vídeo, Grealish diz: “Para ajudar a salvar vidas, tem de ficar em casa. Saia de casa apenas para comprar comida, medicamentos ou para fazer exercício e lembre-se sempre de manter a distância de dois metros para os outros. É urgente, proteja o NHS (serviço britânico de saúde), fique em casa, salve vidas”.

Numa declaração sobre o incidente, a polícia disse que o caso está sob investigação e que qualquer informação sobre o que se passou é bem-vinda. Já o Aston Villa permaneceu em silêncio sobre o assunto.