Mathieu está de saída do Sporting

De acordo com o diário desportivo “A Bola”, a decisão de Mathieu está tomada e não há forma de voltar atrás. O jogador terá feito questão de deixar isso mesmo vincado quando, em maio do ano passado, aceitou acrescentar uma época à sua ligação ao Sporting. Aos 36 anos, o francês não vai continuar a vestir a camisola verde e branca em 2020/2021, e estará convencido de que o final de carreira pode acontecer já no final desta temporada.

O central francês quer voltar a casa, mais particularmente, ao Sochaux, clube onde foi formado, para ainda jogar mais um ano ou, mais provavelmente, para assumir um cargo na estrutura do emblema de Montbéliard, sendo que Mathieu pretende iniciar o seu percurso como treinador na formação.

“A Bola” garante ter a informação de que, face à paragem forçada, devido à pandemia do Covid-19, a administração da SAD já obteve do jogador a garantia de que a época será cumprida na totalidade, mesmo que ultrapasse o vínculo. O desejo de Mathieu é despedir-se a jogar, perante os adeptos.