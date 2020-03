Ferdinand sobre Sancho: “Se ele tiver o número sete, vai lá estar durante 10 anos”

Rio Ferdinand, lendário defesa dos Red Devils, não esconde o entusiasmo com a hipótese de o clube de Old Trafford contratar Jadon Sancho ao Borussia Dortmund.

“Vai ser caro, mas acho que o Manchester United é o lugar para ele. Custará mais de 100 milhões, mas o clube estará a contratar alguém com potencial para 10 anos. É o tipo de jogador sobre quem se constrói uma equipa,” disse Ferdinand.

Segundo Ferdinand, Sancho terá a responsabilidade de usar o lendário número sete na camisola. Durante uma sessão com adeptos no Instagram, o antigo defesa internacional inglês foi questionado acerca disso. “Tem de usar. Se ele tiver o número sete, vai estar lá durante 10 anos», vincou.

Lembre-se que a camisola sete tem um significado especial para os adeptos do Manchester United, mais até do que o tradicional 10. Se Sancho a vestir, estará a seguir os passos de nomes como George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham ou Cristiano Ronaldo.