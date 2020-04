Algarve pode receber o regresso da liga

Segundo “A Bola” apurou, é possível que a liga regresse num formato diferente do habitual, com todas as equipas a rumarem ao Algarve, fazendo aí uma parte dos encontros à porta fechada. Os plantéis ficariam isolados em hotéis da região, aproveitando as instalações existentes.

A UEFA impôs o fim do mês de julho para que os campeonatos nacionais terminem, com as consequentes inscrições para as provas europeias. A Liga Portuguesa apresentou ontem o seu plano para a conclusão dos campeonatos, que estará sempre dependente da evolução da pandemia do coronavírus.

De acordo com “A Bola”, a Liga quer que as jornadas sejam disputadas sem público. Para que o plano se concretize, as equipas terão de regressar aos treinos no início do mês de maio, com uma espécie de mini pré-temporada para preparar o regresso à competição no último fim de semana do mês. Os jogos aconteceriam todos os fins de semanas até 19 de julho, com duas jornadas a meio da semana, a 10 de junho e 1 de julho.

Há ainda a final da Taça de Portugal, que será disputada entre Benfica e FC Porto. As datas apontadas para o jogo seriam 25 ou 26 de julho.