Real Madrid segue Luís Maximiano

Já se sabia do interesse das duas equipas de Milão no jovem guardião leonino. Agora, o jornal “A Bola” refere que o Real Madrid tem seguido atentamente o percurso de Luís Maximiano no Sporting. Segundo a imprensa espanhola, o Real Madrid pondera mesmo avançar para conversações tendo em vista a sua contratação.

A chave da baliza está nas mãos do belga Thibaut Courtois e assim deve continuar algum tempo, mas o Real procura uma segunda solução e Luís Maximiano parece reunir os requisitos pretendidos. Max tem apenas 21 anos, e o que tem demonstrado esta época dá indicações de que se trata de um guarda-redes de qualidade.

Neste momento, o suplente de Courtois é o francês Aréola, emprestado pelo PSG, aonde deve regressar. Aparentemente, segundo a imprensa espanhola, o Real entende que o jovem ucraniano Andriy Lunin, também com 21 anos, ainda não tem condições de maturidade para ficar no plantel e deve ser novamente emprestado.

Talvez pelo interesse que Max começa a despertar na Europa, a prioridade dos responsáveis leoninos passa por renovar contrato com o guarda-redes. Isso ainda não terá acontecido devido à paragem nas competições. Luís Maximiano tem contrato até 2023, cláusula de 45 milhões de euros e um dos vencimentos mais baixos do plantel.