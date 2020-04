"O Figo tinha umas pernas muito fortes, o Roberto Carlos podia ter sido um velocista dos 100 metros e o Raúl um bom maratonista"

José Luis San Martí é preparador físico e trabalhou durante 37 anos no Real Madrid, oito dos quais com a equipa principal, período que lhe permitiu coincidir com a época das contratações sonantes e galáticas. O espanhol trabalhou, a diário, com sobredotados na relação com a bola a quem lhe competia tratar e aprimorar do físico. Em entrevista ao jornal "Marca", recordou as qualidades físicas que reconhecia a vários deles.

Roberto Carlos

"Depois de um treino, lembro-me que piquei o Roberto Carlos e disse-lhe: 'Tu, nos 100 metros, farias mais do que 11 segundos'. Olhou para mim e respondeu: 'Prof., vamos comprovar agora mesmo'. Disse-lhe que tinha acabado de treinar e não era o momento apropriado, mas insistiu. Fez 10,8 segundos, um tempo brutal. O Roberto tinha uma grande capacidade de aceleração, mantinha a velocidade adquirida e era capaz de chegar a ao final com essa velocidade, o que demonstra que teria sido um magnífico velocista. Tinha umas pernas de outro planeta, a massa muscular parecia a de um culturista."

Ronaldo, o Fenómeno

"Teria sido um fantástico velocista de 60 metros em pista coberta, com umas características parecidas às de Ben Johnson [sprinter canadiano que bateu duas vezes o recorde mundial]. Tinha fibras musculares rápidas muito potentes, mas cansava-se rápido. Era muito explosivo. Se tivesse uma recuperação ampla, era capaz de fazer muitos esforços explosivos curtos, sem perda de velocidade. Hoje, não há um jogador com a potência e a velocidade que o Ronaldo tinha."

Figo

"Tinha umas pernas muito fortes e uma grande capacidade de resistência. Era muito poderoso. Com um bom trabalho específico, teria dado luta em corridas de cross, ao ar livre. Tinha uma resistência constante, como o Zidane. Gostavam muito de trabalhar, eram muito constantes no trabalho e gostavam de treinar."

Raúl González

"Teria sido um magnífico maratonista. Pouco depois de se retirar, correu uma maratona em menos de 3h30m. Com treino específico, teria chegado aproximadamente às 2h15m. Tinha uma capacidade de resistência muito alta, como a sua capacidade de sacrifício e sofrimento. Tinha um índice de massa corporal muito baixo, que no ativo era de 9%. Nunca se dava por vencido. Sem ter umas qualidades físicas de realce, o seu rendimento físico, no campo, era ótimo."