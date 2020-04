David Tavares apanhado sem carta de condução

Na tarde deste domingo, David Tavares, jogador de 21 anos do Benfica, foi detido pela PSP por condução sem carta. Segundo o “Correio da Manhã”, a detenção ocorreu durante uma operação no Túnel do Grilo. A polícia encontrava-se no local para verificar se os condutores tinham motivo válido para andar na estrada.

Entretanto, uma fonte do Benfica confirmou ao jornal “Record” que o incidente "será objeto de análise dos regulamentos disciplinares".

"Confirmamos uma ocorrência de âmbito privado do jogador, que naturalmente será objeto de análise dos regulamentos disciplinares do clube. É um jovem que sempre pautou a sua conduta da forma mais positiva," comentou a fonte interna, acrescentando que a "ocorrência foi, naturalmente, acompanhada pela estrutura de futebol".