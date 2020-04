Bilic: “Dani não era só uma cara bonita, era tudo à volta, como falava, como sorria, até como tocava na bola. Tudo nele era muito sexy”

Paulo Futre

"O Harry Rednakpp [então treinador do West Ham] pôs-me a dormir no mesmo quarto do dele, talvez achasse que eu falava português porque era do sul. O Paulo não tinha mostrado muito nos treinos, por causa do problema no joelho. Num jogo contra o Southampton [West Ham perdia por 1-0], o Redknapp colocou o Futre a jogar e os outros jogadores estavam a pensar 'Meu Deus'. Mas ele fez a assistência e depois marcámos o segundo golo e ele mudou o jogo. O estádio ficou louco, parecia uma cena de desenhos animados."

Sexy Dani

"Se o Dani jogasse atualmente, com as redes sociais e tudo mais, seria um dos futebolistas mais famosos do mundo. Não era só uma cara bonita, era tudo à volta dele, como falava, como sorria, até como tocava na bola. Tudo nele era muito sexy".