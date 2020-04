Internacional de Porto Alegre quer Cervi

Os brasileiros do Internacional de Porto Alegre estão a preparar novo ataque por Franco Cervi, segundo o “Record”. Eduardo Coudet, atual treinador do clube de Porto Alegre, treinou o argentino no Rosario Central, de onde se transferiu para o Benfica.

O mercado de transferências no Brasil reabre em junho e dura um mês. Embora estas datas estejam sujeitas a possíveis ajustes devido à pandemia, o Internacional quer aproveitar para voltar à carga pelo argentino de 25 anos.

A intenção dos brasileiros será conseguir um empréstimo, não estando descartada uma proposta de compra. O Internacional tem um jogador que está a despertar o interesse de clubes como Manchester City, Arsenal ou Mónaco. Trata-se do central Bruno Fuchs e, segundo a revista “Colorada”, a expectativa do clube é de poder fazer um encaixe financeiro com ele para usar esse dinheiro e contratar Cervi.

Da última vez que o Internacional tentou levar Cervi, levou uma nega, porque o extremo havia conquistado um lugar no onze das águias. O jogador é bastante apreciado por Bruno Lage pelo equilíbrio defensivo que confere ao corredor esquerdo, compensando o pendor ofensivo de Grimaldo. Esta época, até agora, Cervi soma 27 jogos, 23 dos quais como titular, e quatro golos marcados.

O treinador do clube de Porto Alegre não desiste de voltar a trabalhar com o jogador que ajudou a projetar. O clube brasileiro vai ter de contar com a resistência do Benfica e do próprio futebolista. Cervi já fez saber que prefere continuar na Europa, tendo recusado o Boca Juniors no ano passado.