O Chelsea e o Tottenham querem Coutinho, mas o brasileiro deve regressar a Barcelona

O site “Transfermarkt” fala de uma certeza: Philippe Coutinho vai deixar o Bayern de Munique e regressar aos relvados mais soalheiros de Barcelona. Depois de uma época dececionante, o médio de 27 anos voltaria assim a um clube e a um estádio onde não foi verdadeiramente feliz. Apesar disso, o treinador dos catalães, Quique Setién já espera o regresso de Coutinho.

Setién contou à rádio RAC 1, citada pelo jornal “Sport”: “Gosto muito dele, é um jogador ‘feito’ para o Barcelona. Eles (os clubes interessados) teriam que pagar a cláusula ou uma quantia que empurre o clube para a frente. Conto com ele aqui para o início da próxima época. Não sei o que ele quer fazer. Talvez tenha de falar com ele sobre isso. Mas, sem dúvida, é um grande jogador”.

Desinteressado parece estar o Bayern, que tem uma opção para contratar Coutinho por 120 milhões de euros. O internacional brasileiro custou mais do que isso: 145 milhões, vindo do Liverpool para o Barcelona, em 2018. Apenas o compatriota Neymar foi mais caro na história do futebol.

Recentemente, o Chelsea e o Tottenham foram notícia pelo interesse em Coutinho. No entanto, tudo depende dos catalães, cujo contrato com o jogador é válido até 2023, enquanto a cláusula de rescisão se resume a uns modestos 400 milhões de euros.