Svilar, Morato, Tiago Dantas e uma infinitude de jogadores jovens: o futuro do Benfica vive no Seixal

Pedro Ferreira, responsável pelo departamento de prospeção do Benfica, já tinha dito que as águias têm uma "equipa sombra" de jogadores prontos a atacar quando for necessário. No próprio Seixal, a ser regada diariamente, há uma equipa do género. O jornal “Record” identificou jogadores que não estão referenciados pelos responsáveis da formação das Águias.

A equipa inclui Svilar, Morato ou Tiago Dantas, que até já se estrearam pela equipa principal. Enquanto o guarda-redes belga é um caso muito específico, os outros dois mantêm-se como projetos no Benfica Campus.

De acordo com o jornal “Record”, dificilmente irão todos estes miúdos jogar ao mais alto nível na equipa principal. Há várias questões, a começar pelas necessidades do plantel que, numa fase como a atual, pode lá ir buscar jogadores.

Num onze possível que o jornal desportivo idealizou, entram os atletas referenciados pela formação das águias como integrando o lote que garante o futuro. Os casos, por exemplo, de Tomás Tavares, Nuno Tavares, David Tavares ou Florentino, já são englobados noutro lote.

Dos jogadores escolhidos, João Ferreira e Tiago Dantas já se mostraram na última pré-época. Se de entre os miúdos, muitos são já nomes conhecidos dos adeptos, há na esquerda um jovem de apenas 16 anos que já participou numa dúzia de partidas pelos juniores. Trata-se de Montóia, encarado já alternativa de futuro a Nuno Tavares.

O “Record” refere também o central Alexandre Penetra (18 anos), o médio Ronaldo Camará (18), o extremo Jeremy Sarmiento (17) ou o goleador Henrique Araújo (18) como soluções possíveis para o futuro.

No centro da defesa, há um jovem que foi contratado por 6 M€. Morato já se estreou na última época pela equipa principal e é, à partida, no plantel comandado por Lage que se fixará em 2020/21. O brasileiro faz parte do processo de renovação do eixo da defesa. Jardel está a caminho da reforma e a SAD tinha em mente Koch (Friburgo), que continua a ser um alvo prioritário, mas o dinheiro pode pesar. Também Pedro Álvaro (20 anos) vai evoluindo na formação secundária.

Quanto à baliza, o Benfica deverá estar servido para vários anos. Svilar conta 20 jogos pela equipa B esta temporada, mas a verdade é que pertence ao plantel principal. O belga esteve para ser emprestado no último verão, mas ficou na formação comandada por Renato Paiva.

O russo de 23 anos, Ivan Zlobin, tem sido o suplente de Vlachodimos esta época. Promovido por Lage ao plantel principal, Zlobin tem sete presenças em 2019/20 (Taça de Portugal e Taça da Liga), bem como um jogo que realizou pela equipa B.

Em alternativa para a guarda da baliza, o Benfica tem o japonês Leo Kokubo, de 19 anos, e Francisco Pereira, de apenas 15.