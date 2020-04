As mentirinhas de Harry Maguire: o defesa do Manchester United foi correr há duas semanas e fez tweet como se tivesse ido há dois dias

Harry Maguire é conhecido como um dos melhores defesas da Premier League. No entanto, não é bem por isso que anda nas bocas do mundo, neste momento. O jogador do Manchester United foi apanhado a mentir numa publicação sobre uma suposta corrida à volta de um parque perto de casa, só que essa corrida já aconteceu há duas semanas. As razões para a pequena mentira são desconhecidas.

No domingo, Maguire partilhou no Twitter uma captura de ecrã da aplicação Strava, com os dados da corrida de 4,78 quilómetros em 17:46 minutos. Muitos seguidores elogiaram-no pela sua condição física. Só que houve alguém que foi ao Strava para verificar os dados e reparou que a data da corrida era dia 6 de abril, uma segunda-feira.

Aparentemente, Maguire não é o único a publicar estas mentirinhas, já que Ross Barkley, médio do Chelsea, também partilhou uma corrida de 5 quilómetros feita em 16:11 minutos, quando a duração verdadeira terá sido de 22:31).