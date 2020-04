Manchester United elege João Félix como possível alvo para o próximo verão

O Manchester United colocou João Félix numa lista de possíveis alvos para reforçar o plantel da próxima época, de acordo com a notícia do jornal “Daily Mail”. O site francês “Le Sport10” também refere o interesse dos Red Devils, que terão a intenção de fazer pelo menos uma contratação sonante na próxima oportunidade.

O “Daily Mail” refere a possibilidade de Félix seguir as pisadas do compatriota Cristiano Ronaldo – esquecendo-se de Bruno Fernandes – que se transformou em superestrela durante o seu tempo em Old Trafford.

Contudo, o Manchester United pode encontrar algumas dificuldades no negócio, uma vez que o ex-Benfica, de apenas 20 anos, estará, na reabertura do mercado, a terminar a sua primeira época no clube de Madrid.

Convém lembrar que o português assinou um acordo por sete anos, num negócio de 120 milhões de euros. O Atlético de Madrid estará interessado em manter o jogador mais algum tempo, para garantir o rendimento em campo que tem tardado. De facto, a exigente audiência de João Félix não está ainda convencida. O jornal inglês refere o facto de o viseense ter marcado apenas quatro golos em 20 jogos. Claro que uma oportunidade em Old Trafford podia significar um novo começo.