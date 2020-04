A incrível coleção de camisolas de Óliver Torres em mais um desafio entre jogadores nas redes sociais

Há um lado pessoal dos jogadores de futebol que vem a público nesta época de pandemia, em grande parte devido às redes sociais. E não se limita a concursos de toques no rolo de papel higiénico. Vários desafios têm sido lançados, um deles sobre coleções de camisolas de futebol oferecidas pelos colegas. Neste particular, sobressaiu um velho conhecido do futebol português: Óliver Torres, atualmente ao serviço do Sevilha, cobriu o chão de um quarto com alguns dos itens da sua coleção.

O antigo jogador do FC Porto exibiu o colorido de muitos clubes nas peças de Casillas, Parejo, Iniesta, Fabregas, Fernando Torres, Muniain. Ou mesmo a vermelha e branca de João Félix antes de se mudar para Espanha. Como é óbvio, não podiam faltar as que o próprio vestiu. Para além do clube português, está lá o Atlético de Madrid, Villarreal e a equipa atual, o Sevilha.

Alguns dos protagonistas do futebol espanhol apressaram-se a comentar a publicação, principalmente os que não apareciam na fotografia. “Falta-te a do teu primeiro companheiro de quarto como profissional,” afirmou David Villa. “Falta-te a camisola de um defesa,” disse Puyol. “Falta-te pelo menos uma, mas não está mal,” brincou Xavi Hernández.