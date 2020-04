O dinheiro do Médio Oriente não o seduz, Marega quer jogar na Premier League

A cabeça de Moussa Marega está em terras de sua majestade, na competitiva liga inglesa e não no deserto de petrodólares do Médio Oriente. O sonho do maliano é mesmo a Premier League.

Segundo o jornal “A Bola”, existe um compromisso entre o FC Porto e o jogador para que lhe seja facilitada a saída no final desta época. Para isso basta que a proposta vá ao encontro dos valores que a SAD portista considera razoáveis.

Marega tem no contrato uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, sendo que esse valor, de acordo com “A Bola”, dificilmente descerá. O atual acordo, conseguido após um período conturbado na relação com o clube das Antas, é válido até junho de 2021.

No fim da época 2017/18, Moussa Marega tinha sido uma das armas de Sérgio Conceição na conquista do campeonato. Mas o maliano recusou-se a treinar durante a pré-época, numa tentativa de pressionar o clube a aceitar propostas que agradavam ao jogador mas não ao FC Porto. No entanto, no início de setembro, o maliano acabou por renovar contrato.