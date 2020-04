Philippe Coutinho deve voltar à Premier League: Afinal, havia o Chelsea

De acordo com a Sky Sports, o criativo brasileiro está muito próximo de voltar a uma liga onde foi muito feliz. Depois de ter jogado no Liverpool entre 2013 e 2018, Coutinho deverá ir agora representar o Chelsea.

Após o empréstimo com pouco sucesso ao Bayern Munique, correram notícias de que o Barcelona contava com ele na Catalunha. No entanto, sempre se soube do interesse de vários clubes europeus, principalmente ingleses. O Tottenham, de José Mourinho, era um dos mais insistentes.

De acordo com a Sky Sports, o acordo está praticamente fechado, havendo apenas um “pequeno” entrave: o Chelsea não está disposto a pagar os 89 milhões – mais coisa, menos coisa – exigidos pelo Barcelona. Resta saber como se vai concretizar o negócio.