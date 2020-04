Adrien Silva está com saudades de casa

Adrien Silva põe nesta altura a hipótese de regressar ao Sporting, de acordo com a notícia do “Record”. A intenção do internacional português seria reentrar nas contas da seleção nacional, para conseguir estar presente no Euro 2021.

Não é de agora a vontade de regressar ao clube que o formou. O antigo capitão foi abordado por José Maria Ricciardi, candidato nas últimas eleições à presidência do Sporting. Para Adrien, voltar poderia significar jogar com mais regularidade e isso facilitaria o regresso à equipa de Fernando Santos. O último jogo de Adrien por Portugal foi a 30 de junho de 2018.

Na terça-feira à noite, o veterano do voleibol, Miguel Maia, entrevistou Adrien Silva no Instagram e fez um apelo "como sportinguista" para que o futebolista volte "o mais rápido possível" a Alvalade. Maia quis saber se o médio consideraria voltar já no próximo ano. Adrien respondeu: "Sempre disse que podia ser uma opção muito, muito válida. Logo veremos o que vai acontecer".

O internacional português tem 31 anos mas conserva a esperança de voltar a ser chamado por Fernando Santos. Adrien acaba por desabafar: "Custa quando o nosso nome não está na lista".

Um dos maiores entraves ao regresso do antigo capitão é o salário elevado. No entanto, a vontade manifestada pelo jogador – e a do clube em recebê-lo – pode ajudar a que o negócio se concretize. O médio tem contrato com o Leicester até 2021 e está atualmente emprestado ao Mónaco.

Da parte do clube verde e branco, Frederico Varandas admite que “o Sporting está atento”. Questionado acerca da possibilidade em fevereiro, o presidente dos Leões fez questão de descrever Adrien como: “Um jogador que eu conheço como a minha mão”.