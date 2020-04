Rúben Dias nas listas de Manchester City e Barcelona

No mesmo dia, o jovem defesa central Rúben Dias foi associado ao interesse de dois clubes com grande poderio na Europa: Barcelona e Manchester City. A revista “Don Balón” escreveu que Jorge Mendes ofereceu o internacional português aos catalães, aproveitando a iminente saída de Samuel Umtiti.

Um antigo morador de Camp Nou, Pep Guardiola, também estará interessado no defesa central e quererá levá-lo para Manchester, segundo o “Record”, que cita o “Bleacher Report”. Segundo esta publicação, Rúben Dias, de 22 anos, que está blindado por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, faz parte de uma lista de alvos que inclui Caglar Söyüncü, do Leicester City, e Kalidou Koulibaly, do Nápoles.

Também ontem se ouviram elogios ao defesa formado no Benfica, desta vez de alguém que não o quer contratar, pelo contrário, quer que Dias continue a jogar ao seu lado. Alejandro Grimaldo afirmou: "Ele é muito poderoso, dá muita segurança a mim e à defesa. Ele tem tudo para triunfar. Centrais assim não há muitos".