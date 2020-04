"O meu problema no Benfica era ser mimado e aziado"

A estreia no Benfica, a 9 de dezembro de 2014

"Não sou muito bom com datas... [risos]. Mas acredito que tenha sido algum momento importante. [...] Não me recordava da data, mas guardei a camisola desse jogo [contra o Leverkusen, na Champions] e é um momento que fica guardado para sempre."

As razões para a falta de sucesso na Luz

"Acho que se continuasse com a maturidade que tinha nessa altura não conseguiria na mesma... Acho que isso teve a ver muito com a minha atitude, maturidade... Claro que agora se aposta muito mais. Se calhar com um pouco mais de cabeça teria conseguido. Um bocado mimado e aziado. Era esse o meu problema.

Continuo aziado, mas uma azia que é boa para mim. Mas sim, acho que estou melhor. Aprendo com os erros."

O Chaves

"É um clube que, primeiro, cumpre, algo que em Portugal, por vezes, é difícil de encontrar, e depois é um histórico, que representa uma região e tem excelentes condições. Pena mesmo foi a descida de divisão... Acredito que iremos voltar, desde que tenhamos todas as condições necessárias para a realização dos jogos."

O treinador César Peixoto

"Pessoalmente tem sido um treinador de quem tenho gostado muito. Tem boas ideias e é alguém que passa muita confiança à sua equipa. Tem sido uma das suas principais características."