Rúben Dias, o desejado em Camp Nou

O Barcelona quer Rúben Dias no seu plantel. Quem o diz é o jornal espanhol “Don Balón”, que aponta a possibilidade de saída de Lenglet e Umtiti no final da época como principal razão para a contratação. Nos últimos dias foi noticiado que o benfiquista havia sido oferecido ao clube catalão.

Aparentemente, apesar dos problemas económicos, Josep María Bartomeu quer reforçar o plantel com atletas de qualidade. É preciso esquecer rapidamente a frase que dá início a este parágrafo para pensarmos que o clube tem na mira Neymar (PSG) ou Lautaro (Inter Milão). Mas, falando da defesa, que o treinador Quique Setién pretende reforçar, Rúben Dias, de 22 anos, é o central que o campeão espanhol quer contratar para 2020/21. É o que diz o “Don Balón”, porque o “Mundo Deportivo” refere o holandês De Ligt, da Juventus, como alvo.

O maior problema para os catalães é que não faltam concorrentes de peso para a contratação de Rúben Dias. Provavelmente os mais fortes rivais vêm da mesma cidade, no Norte de Inglaterra. Manchester United e City vêem no central do Benfica uma aposta para o futuro.

Antes de mais, as próprias Águias têm as suas pretensões e não querem vender as suas joias a preço de saldo. O internacional português renovou com os campeões nacionais em novembro passado. O contrato dura até 2024 e a cláusula de rescisão é de 100 milhões de euros.