Luís Maximiano está mais perto do AC Milan mas o Inter mantém o interesse

Luís Maximiano é um nome cada vez mais conhecido do público do futebol, mesmo num momento em que a bola não rola. O jovem guarda-redes do Sporting tem sido referido como desejado por vários clubes europeus. Segundo o jornal “A Bola”, o AC Milan está, nesta fase, um passo à frente em relação aos outros. O plano dos italianos é vender Gigi Donnarumma e avançar imediatamente para a negociação do português.

Donnarumma, atual titular da equipa de Milão, tem exatamente a mesma idade que Max, 21 anos, e deverá ir para Turim, para representar a atual “dona” do futebol em Itália, a Juventus. O jovem italiano já anunciou ao clube que não pretende renovar o contrato, que expira em junho de 2021.

Aparentemente, o eleito do clube de San Siro para substituir Donnarumma é então Luís Maximiano. De acordo com “A Bola”, o português estará também na lista dos rivais da cidade, o Inter, e chegou mesmo a ser associado aos espanhóis do Real Madrid. No entanto, os clubes italianos estarão mais interessados do que os Merengues.

Segundo o jornal português, o AC Milan ainda não tem um valor fixo para apresentar ao Sporting, uma vez que os números estão dependentes do que conseguirem encaixar por Donnarumma. No entanto, avança-se a quantia provável de 20 milhões de euros.

Neste momento, o clube de Alvalade contempla duas opções: renovar o contrato de Max, passando-o do grupo de jogadores mais mal pagos do plantel para um estatuto sólido de titular da baliza leonina, com valores a condizer; a segunda opção, caso se concretize a venda do jovem guardião, passa por um rigoroso estudo de mercado na busca por um guarda-redes de qualidade, a um preço suportável, que possa defender as redes de Alvalade.

Refira-se que o outro guarda-redes do Sporting, Renan Ribeiro, que perdeu a titularidade para Max, também poderá estar de saída. Assim, se Max for vendido, os Leões podem ter de procurar não um mas dois novos guarda-redes para a equipa principal.