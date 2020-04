Para Quaresma, é um dos melhores do mundo. Para Fábio Silva, é uma ajuda. Eis Pepe, o veterano

Ricardo Quaresma colocou Pepe entre os melhores defesas centrais do mundo, enquanto o “novato” Fábio Silva elogiou a ajuda que o luso-brasileiro lhe oferece. Já Hélder Postiga explica: o segredo da longevidade do internacional português está na seriedade no treino.

Pepe tem 37 anos, dois meses e dois dias de vida. O jornal “O Jogo” aproveitou a pausa nas competições para observar o internacional português, elemento mais velho do plantel do FC Porto, que vai contando o tempo para o regresso do futebol.

Apesar de ser o “sénior” da equipa principal portista, Pepe não deixa de ser um dos mais utilizados por Sérgio Conceição esta época, com 27 jogos. A um ano de terminar contrato, Pepe vai a tempo de bater vários recordes de antiguidade do clube, como o de mais velho a marcar no Dragão, que poderá ser batido ainda esta época, se a pandemia permitir o regresso da competição.

Na carreira de Pepe encontramos uma continuidade ao mais alto nível da qual nem todos os jogadores se podem gabar. O segredo, segundo contou a “O Jogo” Hélder Postiga, que partilhou o balneário com ele, está na "paixão que tem pelo treino e pelo jogo". "Treina ao máximo todos os dias. Não há um treino que ele não faça parecer que é tudo sério e isso reflete-se no resto", explica Postiga, que jogou com Pepe no FC Porto e na seleção nacional.

"Apesar da idade, continua a ser dos melhores centrais do mundo", refere sem hesitações Ricardo Quaresma. "É incrível poder estar perto do Pepe, uma pessoa que já ganhou tudo e que é uma figura do futebol mundial. Ele procura sempre passar-me as vivências dele e ajudar-me", afirma o jovem Fábio Silva.

O início do ano trouxe-lhe um problema muscular, mas nada de grave. Como habitual, de resto. "As lesões mais importantes que teve surgiram cedo na carreira e ele soube ultrapassá-las, por força de uma aplicação tremenda e os devidos cuidados", nota Postiga.

Com fama de osso duro de roer e alguns episódios menos felizes em que perdeu a paciência, Pepe parece ser diferente fora da competição: "Ele é muito diferente fora do campo. Tem os cuidados naturais com a dieta, como todos, mas é mais despreocupado", explica ainda Hélder Postiga. “Ele consegue aliar-se a cobrança diária. Por isso, acredito que vá jogar mais algum tempo", projeta Postiga.