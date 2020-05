Neymar não quer o dinheiro do PSG quando Barcelona chama por ele

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, Neymar está determinado a voltar ao Barcelona. O internacional brasileiro terá rejeitado a primeira proposta de renovação que lhe foi apresentada pelo Paris Saint-Germain. O contrato de Neymar tem validade até 2022.

O jornal catalão refere que o prémio pela assinatura, que seria recebido de imediato, renderia 100 milhões de euros a Neymar. Para além disso, o brasileiro manteria as condições salariais que tem agora, recebendo, entre patrocínios e pagamentos ao fim do mês, mais de 50 milhões de euros por ano.

Do lado da imprensa francesa, o que se diz é que o PSG tem pressa em renovar com as duas joias da equipa, Neymar e Mbappé, mas parece que apenas o jovem francês está interessado em continuar por Paris.

Neymar está no PSG desde 2017 mas a passagem por Barcelona parece nunca lhe ter saído do pensamento. Consta que o brasileiro estará mesmo disposto a baixar a folha salarial para metade.