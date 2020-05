O Benfica quer Emerson mas o Barcelona pode resgatá-lo do empréstimo ao Betis

Chama-se Emerson, tem 21 anos, é lateral direito e, segundo o jornal “Record”, está na mira do Benfica. O jogador brasileiro está emprestado pelo Barcelona ao Betis de Sevilha e será um dos – poucos – nomes de uma lista de compras das Águias.

Emerson foi contratado pelos catalães ao Atlético Mineiro em janeiro de 2019. Custou 12 milhões de euros mas foi imediatamente emprestado ao Betis, para evoluir. Gosta de participar nas ações ofensivas, o que é apreciado na Luz. Esta época, tem três golos marcados e cinco assistências em 24 jogos.

Habitual titular nesta posição, André Almeida tem tido problemas físicos esta temporada, ficando longe da regularidade de 2018/19, com 53 jogos. Bruno Lage lançou Tomás Tavares, depois de ter utilizado um adaptado Nuno Tavares nos primeiros encontros da época.

Depois do criativo Pedrinho, o Benfica concentra-se agora no difícil negócio do central alemão Koch. De seguida, deverá ser então a vez do corredor direito, com Emerson no lote das preferências.

O jogador está emprestado ao Betis até 2021, mas existe a hipótese de o Barcelona resgatar Emerson antes disso. Aliás, já em janeiro passado o clube catalão equacionou ir buscá-lo. De qualquer forma, não se trata de um empréstimo simples. O clube de Sevilha investiu 6 milhões de euros para ficar com metade dos direitos económicos. Se quiser tê-lo antes, o Barcelona terá de pagar o dobro daquela verba.

Refira-se que o Benfica não está sozinho na corrida por Emerson e tem concorrentes de peso. O internacional brasileiro (por uma vez) chamou a atenção de Bayer Leverkusen, Inter de Milão ou Tottenham.