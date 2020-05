Van Gaal: “O presidente do Tottenham foi a minha casa e teve de sair na mala do carro, porque um jornalista estava à porta”

No mesmo ano em que acabou por ser contratado para treinar o Manchester United, Louis Van Gaal chegou a estar em conversações com o presidente do Tottenham, Daniel Levy, numa história com pormenores insólitos.

Estávamos em 2014/15. O técnico holandês contou ao podcast “One-two with Yves” como foi o seu encontro com o líder dos Spurs: “O Levy foi a minha casa em Noordwijk e teve de sair na mala do carro, porque o Jack van Gelder (jornalista) estava à porta”.

Apesar dos sacrifícios do presidente do Tottenham, Louis Van Gaal acabou por ir parar a Manchester. Segundo o holandês, isso deveu-se a uma questão de “timing”: “(O Tottenham) demorou muito tempo e isso deu oportunidade ao Manchester United para fazer uma oferta”.