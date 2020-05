Vinícius na mira de Manchester United e Liverpool

Mesmo com a Liga NOS parada, o desempenho de Carlos Vinícius com a camisola do Benfica tem despertado curiosidades. De acordo com o “Record”, o melhor marcador do campeonato português, com 15 golos, tem já alguns interessados, sendo que o Manchester United é um dos mais recentes clubes a coloca-lo na sua lista de pretendidos. Ontem, a imprensa espanhola referiu que já teria chegado à Luz uma proposta no valor de 40 milhões de euros. No entanto, segundo o “Record”, o interesse dos Red Devils ainda não foi formalizado. Também os rivais de Liverpool parecem ter Vinícius debaixo de olho.

Venha quem vier, os responsáveis benfiquistas não parecem estar dispostos a vender o avançado de 25 anos a qualquer preço. O presidente Luís Filipe Vieira referiu já que acredita poder conseguir transferir o jogador por "100 milhões de euros", o valor da cláusula de rescisão. A realidade neste momento pode ser outra.

Não foi só de clubes que Vinícius chamou a atenção. Tite, selecionador brasileiro, já estará a reunir informações sobre o atleta. Por esta altura, Carlos Vinícius é, de entre os jogadores brasileiros, o melhor marcador da época, com 20 golos, mais dois do que Neymar.