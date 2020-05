Sporting condenado a pagar 800 mil euros ao Cercle Brugge pela transferência de William Carvalho para o Bétis

Os belgas do Cercle Brugge fizeram queixa do Sporting à FIFA e ganharam. O jornal “A Bola” já tinha referido que o Cercle Brugge pretendia receber 5% do valor da transferência de William Carvalho para o Bétis, ou seja, 800 mil dos 16 milhões de euros que o clube de Sevilha pagou. No entanto, os responsáveis pelo Sporting consideram que se tratou de um acordo entre os dois clubes, já depois de o médio de 28 anos ter rescindido contrato por justa causa após a invasão de Alcochete. Os Leões entendem que não têm de pagar o valor referido.



Um porta-voz da FIFA revelou ao jornal “A Bola” que já foi tomada uma decisão, embora não a possa divulgar por não ter ainda caráter definitivo. Pode haver recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), na Suíça. Em primeira instância, no entanto, a administração do Sporting foi condenada a pagar o referido valor ao emblema da Bélgica.

Em Alvalade, pondera-se agora recorrer da decisão. Para tal, o Sporting já terá pedido à FIFA os fundamentos da mesma para avaliar o possível recurso.

William Carvalho foi jogador do Cercle Brugge, por empréstimo do Sporting, durante uma época e meia. Foi em 2012/13, quando o jogador tinha 20 anos.