Há um caso de Covid-19 no FC Porto. O jogador está assintomático mas isolado e os colegas continuam a trabalhar

Há um primeiro caso de Covid-19 no FC Porto. O jornal “Record” informa também que a circunstância não abalou o grupo, que se encontra focado no trabalho para o regresso à competição.

Aparentemente, embora o nome não seja revelado pelo “Record”, o atleta infetado não faz parte das escolhas regulares de Sérgio Conceição. O jogador não terá manifestado sintomas e irá seguir os procedimentos determinados pela DGS.

Da parte da estrutura azul e branca houve a preocupação de enviar uma mensagem de normalidade aos restantes jogadores, preparando-os para a possibilidade de surgirem mais casos positivos. A supervisão do médico Nélson Puga permitiu criar condições para que os jogadores se sintam mais seguros no seu espaço de trabalho, no Olival.

Têm sido levantados vários rumores sem fundamento, no Olival, sobre jogadores que testaram positivo. Isso terá provocado mais insegurança junto dos atletas do que propriamente o teste positivo do colega. Para proteger a saúde dos seus futebolistas, o FC blindou o Olival aos média e apenas comunica eventuais casos registados à DGS.

Quanto ao staff técnico, não há qualquer informação da possibilidade de algum dos seus elementos estar infetado.