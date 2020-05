Depois do Marítimo, Aves também ameaça impugnar o campeonato se não jogar em casa

Há mais uma ameaça de impugnação do campeonato a pairar, desta vez do Desportivo das Aves. O clube, último classificado da I Liga, não quer sair do seu estádio e, à semelhança do Marítimo, admite a impugnação do campeonato se a tal for obrigado.

Em declarações ao "Record", Armando Silva, presidente do clube e administrador da SAD, sublinhou que o Aves "não admite ter que jogar fora da Vila das Aves" e que o Aves vai "de certeza impugnar o campeonato" se a Liga não integrar o seu terreno entre os estádios que vão receber as últimas jornadas do campeonato.

"A I Liga tem que ser igual para todos, a regulamentação tem que ser cumprida", frisou ainda Armando Silva ao diário.