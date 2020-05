Depois do confinamento, Bruno Fernandes ficou mais rápido

A impressão provocada por Bruno Fernandes nos fãs da Premier League já não é notícia. O prémio de jogador do mês de fevereiro, poucas semanas depois de chegar a Inglaterra, só veio reforçar a boa entrada em cena.

Tem sido notório que alguns jogadores se sentem um pouco enferrujados no regresso após o confinamento, mas parece que o nosso compatriota está cada vez melhor. O jogador de 25 anos esteve a treinar em Carrington, o centro de treinos do Manchester United, e aparentemente está mais rápido.

Bruno Fernandes já era um dos jogadores do Manchester United com mais velocidade de ponta, segundo o jornal “Manchester Evening News”. Talvez o ritmo não seja a mais reconhecida das suas qualidades, mas a verdade é que, segundo a análise por GPS, o maiato atingiu uma velocidade de ponta de 34,27 km/h, em corridas de 5,50 metros.

Fernandes ficou colado ao pódio, composto pelo galês Daniel James, por Axel Tuanzebe e Jesse Lingard. Os tempos foram contados pela STATSports, cujos coletes serviram a Odion Ighalo e Aaron Wan-Bissaka nas últimas semanas, em treinos no parque.

Todos os jogadores do United receberam programas de treino individuais, bem como menus específicos para recuperarem a forma durante o confinamento. Não há jogos da Premier League desde 9 de março. O último jogo dos Red Devils foi em Old Trafford, com os vizinhos do City, uma vitória caseira saborosa por 2-0.