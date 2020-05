Slimani gostava de voltar ao Sporting mas o ordenado “à inglesa” trava o regresso

Saiu do Sporting há quase quatro anos, para embarcar numa aventura na equipa-sensação da Premier League, o Leicester. Foi no verão de 2016 que Islam Slimani se despediu de Alvalade mas o argelino mantém uma ligação especial com o Sporting, depois de ter marcado 57 golos em três épocas com a camisola verde e branca.

Aos 31 anos, Slimani admite que ainda tem sonhos por cumprir e um deles pode ser um regresso a Alvalade. "Voltar ao Sporting? Porque não? É um clube que ocupa um espaço muito grande no meu coração, como o Belouizdad e outros clubes onde me formei na Argélia", admitiu o jogador do Leicester, que está emprestado ao Mónaco, numa entrevista ao site “Le Score”.

"Para ser sincero, desde que deixei o Sporting tenho sempre na cabeça que um dia voltarei a este clube que tanto me marcou. Quando? Não sei...", admite. Regressar ao Leicester, que detém o seu passe, é improvável, uma vez que os ingleses já o emprestaram três vezes.

No passado verão, dee acordo com o jornal “Record”, houve diálogo entre a SAD dos Leões e os representantes de Slimani, tentando construir um regresso que agradasse a ambas as partes. O maior entrave terá sido o elevado salário do avançado em Inglaterra, 2,8 M€ limpos por época.

Em França, Slimani reencontrou o treinador Leonardo Jardim, tal como Adrien Silva, com quem já tinha jogado no Sporting e no Leicester. Curiosamente, também também se fala da hipótese do médio voltar a Alvalade em breve. Todavia, tal como no caso do avançado, o vencimento do internacional português pode ser o maior entrave ao regresso.