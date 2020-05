Mantorras recorda título do Benfica de 2004/05: "Às vezes dizia ao Ricardo Rocha: 'Olha, só tenho um joelho, cuidado"

O joelho

"Às vezes não estava a 100% mas a motivação e o querer vencer ajudaram-me. O grupo também me ajudava bastante no dia-a-dia, o Rodolfo Moura cuidava da minha preparação. É engraçado, só treinava com o grupo na quinta e na sexta-feira para proteger o joelho. O Trap explicava-me o que queria e podia entrar nos últimos 15/20 minutos quando as coisas estavam a correr mal".

O impacto nos adeptos

"Eu tinha um impacto muito grande no público. Às vezes as coisas não estavam a correr bem e Trapattoni mandava-me levantar para aquecer só para acalmar os adeptos. Às vezes era só para isso. Ser campeão foi uma coisa do outro mundo."

A relação com Luís Filipe Vieira

"Fui do Alverca para o Benfica com o Luís. Tinha uma relação de pai para filho com o Luís. Sempre lhe disse que tínhamos de ser campeões no Benfica."

O colega Ricardo Rocha

"A forma de jogar do Ricardo Rocha era igual a treinar. Às vezes tinha de lhe dizer ‘cuidado que só tenho um joelho’. Era um grande profissional, um companheiro espetacular."

O colega Nuno Gomes

"Ele jogou na minha posição, mas é uma pessoa muito humana e humilde. É um grande companheiro e simples de lidar. Mesmo nos momentos maus, dava-me sempre força para continuar. Sempre me protegeu de muita coisa."