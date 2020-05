Rúben Neves: “É muito estranho não teres a adrenalina dos fãs. Mas é realmente importante que o futebol regresse”

As notícias do regresso da Premier League são música para os ouvidos de Rúben Neves, mesmo que isso signifique as aulas de guitarra que tem tido durante o confinamento vão provavelmente ficar para trás. O médio português do Wolverhampton tinha acabado de completar a primeira sessão de treino de contacto em mais de dois meses na quinta-feira quando se soube que a equipa poderia voltar à ação no fim de semana de 19 de junho.

Ao jornal “The Guardian”, Neves revelou que está ansioso por retomar a rotina antes dos jogos: “Os Coldplay são a minha banda preferida e é esse tipo de música que eu oiço sempre antes de um jogo. (…) Normalmente a última canção que oiço antes de tirar os auscultadores é a ‘Fix You’. Gosto da letra e ajuda-me a concentrar para o jogo.”

Aparentemente demasiado suave para usar como estímulo para um jogo da Premier League, as letras da canção falam de resistir ao desespero. Por isso, talvez faça bastante sentido quando a época recomeçar num país ainda atormentado pela Covid-19. O português de 23 anos acredita que o regresso do futebol vai dar algum alívio. “É sempre bom ter de volta as sensações do futebol, as emoções, os golos, tudo. É realmente importante que o futebol regresse.”

Na quinta-feira, Neves e os companheiros de equipa deram um passo de gigante em direção ao regresso. “Estamos muito contentes, ainda mais depois da sessão de treinos porque pudemos finalmente jogar futebol a sério. Até agora só tínhamos treinado individualmente ou em pequenos grupos sem contacto.”

Nuno Espírito Santo, o treinador, teve de manter-se vigilante para assegurar que a combinação de falta de prática e entusiasmo não desse maus resultados. “As pessoas estavam entusiasmadas mas ele garantiu que se mantivessem focadas em jogar futebol. Ainda temos tempo para competir e recuperar esse sentimento competitivo. Por agora, o mais importante é voltar ao espírito de equipa, as jogadas e as táticas.”

O último jogo dos Wolves, frente ao Olympiakos, para a Liga Europa, já foi à porta fechada. Os jogadores têm já uma noção do que os espera. “É muito estranho não teres a adrenalina dos fãs. Estamos habituados a jogar com ruído, mas infelizmente a situação é má e nós não sabemos quando as coisas vão voltar ao normal, temos de nos habituar. O aquecimento é a parte mais importante para nos habituarmos ao estádio vazio, ao silêncio.”

Outro dos receios dos adeptos do clube é que o sucesso da equipa leve a que muitos jogadores não resistam aos apelos de outras paragens. O “The Guardian” refere o possível interesse do Manchester City em Rúben Neves.

“Tem havido sempre especulação desde que eu cheguei aqui, sobre a nossa equipa mas nós não pensamos nisso. Queremos continuar juntos mas é o futebol, a especulação estará sempre lá. O nosso trabalho é jogar e deixar essas coisas para as pessoas que têm de tratar disso.”